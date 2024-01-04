ترامب يتوجه إلى المحكمة العليا للطعن بقرار منعه من الترشح في ولاية كولورادو

"بحال لم يتمّ إبطال هذا القرار القضائي "فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية"

بعد خطوة مماثلة لمنعه من الترشح في ماين، طلب الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب الأربعاء من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.

ويستند قرار منعه للترشح للانتخابات الوشيكة على موقفه من نتيجة الانتخابات السابقة وحضه أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وطلب الأربعاء محامو الرئيس السابق من المحكمة الأميركية العليا، المكوّنة من تسع قضاة ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحقّ موكّلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه، علىما جاء في فرانس 24.

وأوضح محامو ترامب أنّه بحال لم يتمّ إبطال هذا القرار القضائي "فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية". وأضافوا أنّ "أهليّة تولّي منصب رئيس الولايات المتّحدة هي مسألة يعود البت فيها إلى الكونغرس حصراً - وليس لمحكمة ولاية".