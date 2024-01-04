تقرير: مساعدو بايدن في حملته الانتخابية يطالبونه بإعلان الوقف الفوري للحرب في غزة

بحسب الصحيفة تعد الرسالة أحدث مثال على الخلافات الداخلية ليس فقط داخل الحزب الديمقراطي ولكن داخل طاقم بايدن حول كيفية التعامل مع الصراع

أعلنت مجموعة من المساعدين الذين تم تعيينهم لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن عن انسحابهم على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس والتي تدور فصوله منذ الثامن من اكتوبر غداة هجوم مفاجئ لحماس على إسرائيل، على ما جاء في تقرير نشرته بوليتيكو صباح الخميس.

ودعا 17 من العاملين الحاليين في حملة بايدن الرئيس مباشرة إلى الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ أشهر، حسبما جاء في رسالة تمت مشاركتها لأول مرة مع West Wing Playbook.

وكتب الموظفون في الرسالة، التي تم توقيعها بشكل مجهول ونشرت على موقع Medium: "باعتبارنا طاقمك، نعتقد أنك ملزم أخلاقيا وانتخابيا للدعوة علنًا إلى وقف العنف. إن التواطؤ في مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني، من بينهم 8200 طفل، لا يمكن تبريره".

كما حث الموظفون الرئيس على إنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل، ودعوا إلى وقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن. وبحسب الصحيفة تعد الرسالة أحدث مثال على الخلافات الداخلية ليس فقط داخل الحزب الديمقراطي ولكن داخل عملية بايدن حول كيفية التعامل مع الصراع.

في نوفمبر، وقع 500 من المعينين السياسيين والموظفين من 40 وكالة حكومية بشكل مجهول على رسالة واحدة، بينما تضمنت رسالة أخرى أسماء أكثر من 500 من خريجي حملة بايدن الرئاسية لعام 2020. كما أرسل المتدربون في البيت الأبيض أيضًا رسالة إلى الرئيس، وأرسل الموظفون في الكابيتول هيل رسائل مماثلة إلى رؤسائهم. وأثار أنصار بايدن تساؤلات حول صحة تلك الأرقام، مشيرين إلى أن عدم الكشف عن هويتهم يجعل من المستحيل تأكيدها.