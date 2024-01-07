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هذا ما أخفاه وزير الدفاع الأمريكي عن الرئيس بايدن

ما احفاه وزير الدفاع لويد اوستن علم عنه بايدن وسوليفان الخميس وتم تبليغ باقي المسؤولين في وزارة الأمن الجمعة

i24NEWS
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وزير الدفاع لويد أوستن يدلي بتصريحات في اجتماع افتراضي الأربعاء 22 نوفمبر 2023، في البنتاغون بواشنطن
وزير الدفاع لويد أوستن يدلي بتصريحات في اجتماع افتراضي الأربعاء 22 نوفمبر 2023، في البنتاغون بواشنطنAP Photo/Cliff Owen

افاد موقع "بوليتكو" الأمريكي أن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن دخل العلاج في العناية المركزة داخل مستشفى في واشنطن من يوم الاثنين- وعاد الى مهامه السبت. وبصورة استثنائية وغير عادية أخفى ذلك عن الرئيس جو بايدن وعن مسؤولين آخرين في جهاز الأمن. 

ووفقا للتقرير ابلغ اوستين عن دخوله المستشفى فقط نهاية الأسبوع، بحيث أن الرئيس بايدن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان علموا الأمر الخميس، في حين أن مسؤولين في وزارة الدفاع أبلغوا الجمعة.  

وقال اوستين في رسالته التي ابلغ خلالها عما جرى معه :"أنا أتفهم مخاوف الإعلام بخصوص الشفافية، وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان حصول الجمهور على المعلومات المناسبة". وأضاف وزير الدفاع: "أتعهد بأن أفعل ذلك بطريقة أفضل، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي فيما يتعلق بنشر الأمور والإفصاح عنها". 

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