تفاصيل "العلاج السري" لوزير الدفاع الأمريكي، هذه آخر المستجدات

أصيب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بالتهاب في المسالك البولية بعد إجراء عملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا، أدخل على إثرها المستشفى الأسبوع الماضي – هذا ما قاله الأطباء المعالجون لأوستن البالغ من العمر 70 عاماً مساء اليوم (الثلاثاء) الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد أن اتضح أن كبار المسؤولين في البنتاغون والبيت الأبيض لم يعلموا عن مكوثة بالعلاج في المستشفى مدة ثلاثة أيام.

وفي أعقاب الضجة التي أثارتها قضية عدم تبليغه ، اعتذر أوستن عن عدم "التأكد من إبلاغ الجمهور بشكل صحيح"، وأوضح الرئيس جو بايدن أنه لا يفكر في إقالته. وقال البنتاغون اليوم إن أوستن لا يزال في المستشفى، ولم يبعث تحديثًا بشأن موعد خروجه من المستشفى.

وقال متحدث باسم البنتاغون للصحفيين إن "الوزير أوستن يواصل التعافي بشكل سليم وهو في حالة معنوية جيدة، وهو على اتصال بكبار موظفيه ولديه إمكانية الوصول الكامل إلى قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة ويواصل مراقبة أنشطته اليومية في جميع أنحاء العالم".

وكتب الأطباء في مركز والتر ريد العسكري الوطني، المستشفى العسكري الرائد في البلاد، في مذكرة أن الفحص الذي أجراه وزير الدفاع الشهر الماضي "شخص خلاله اصابته بسرطان البروستاتا الذي يتطلب العلاج". تم إدخاله إلى المستشفى في 22 كانون الأول/ديسمبر لإجراء عملية جراحية "بسيطة" لإزالة الورم، لكنه عاد الى المستشفى في الأول من كانون الثاني /يناير بسبب "مضاعفات" خلال العملية والتي اتضح من خلال الاختبارات على أنها التهاب في المسالك البولية. وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة لمزيد من العلاج.

ويشار الى أن وزير الدفاع هو المسؤول الثاني بعد الرئيس في سلسلة قيادة الجيش الأمريكي، وهو أحد كبار أعضاء المجلس المصغر للرئيس. نائبة اوستن، كاتلين هيكس، لم يتم تبليغها عن تلقيه العلاج في المستشفى رغم أنه طلب منها تولي جزء من مسؤولياته.