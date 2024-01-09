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على الهواء: مسلحون ملثمون يقتحمون برنامجا تلفزيونيا ويحتجزون رهائن في الإكوادور

يأتي هذا الحدث بعد إعلان الإكوادور حالة الطوارئ في أنحاء البلاد بعد فرار أحد أباطرة المخدرات الكبار

i24NEWS
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رد الشرطة على هجوم على شبكة تلفزيون TC، وهي قناة تلفزيونية عامة في غواياكيل، الإكوادور، الثلاثاء 9 يناير 2024
رد الشرطة على هجوم على شبكة تلفزيون TC، وهي قناة تلفزيونية عامة في غواياكيل، الإكوادور، الثلاثاء 9 يناير 2024AP Photo/Cesar Munoz

اقتحم مسلحون ملثمون استوديوهات قناة التلفزيون الحكومية الإكوادورية TC Televisión اليوم (الثلاثاء)، والواقعة في أكبر مدينة ومركز اقتصادي في البلاد، غواياكيل. المسلحون احتجزوا رهائن وسيطروا على المحطة، وسمع دوي إطلاق نار في المكان. وبعد مرور بعض الوقت، أفادت وسائل الإعلام في البلاد أن الشرطة ألقت القبض على المسلحين، لكن لم تعرف عن إصابات حتى الآن. 

AP Photo/Dolores Ochoa
يقوم الجنود بدوريات في محيط سجن الإنكا خلال حالة الطوارئ بينما يعمل بائع أغذية على الرصيف في كيتو، الإكوادور، الثلاثاء 9 يناير 2024AP Photo/Dolores Ochoa

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت أنباء عن اختطاف سبعة على الأقل من رجال الشرطة . وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد أمس عقب أعمال الشغب التي شهدتها عدة سجون ، والتي تم خلالها احتجاز حراس السجن كرهائن من قبل السجناء وأحد أقوى أباطرة المخدرات في البلاد، أدولفو "بيتو" ماسياس والذي فر من السجن الذي كان محتجزا فيه مجددا. 

في الآونة الأخيرة، واجهت الإكوادور زيادة كبيرة في معدلات الجريمة والقتل وتعتبر حاليًا واحدة من أخطر الدول في أمريكا اللاتينية، وأدت حكومة الرئيس نوفوا اليمين الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حملة انتخابية مشتعلة قُتل خلالها أحد المرشحين الرئاسيين. وقبل أيام من مقتله، تلقى تهديدات من تاجر المخدرات ماسياس، الذي هرب من السجن أمس. 

https://twitter.com/i/web/status/1744830918886580610

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AP Photo/Cesar Munoz
رجال مستلقون على الأرض، اعتقلتهم الشرطة بعد أن تعرف عليهم موظفو تلفزيون TC كجزء من مجموعة من الرجال الذين اقتحموا مجموعتهم أثناء بث مباشر، في غواياكيل، الإكوادور، الثلاثاء 9 يناير 2024. وشهAP Photo/Cesar Munoz
https://twitter.com/i/web/status/1744857106782511454

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https://twitter.com/i/web/status/1744844863407829260

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