اقتحم مسلحون ملثمون استوديوهات قناة التلفزيون الحكومية الإكوادورية TC Televisión اليوم (الثلاثاء)، والواقعة في أكبر مدينة ومركز اقتصادي في البلاد، غواياكيل. المسلحون احتجزوا رهائن وسيطروا على المحطة، وسمع دوي إطلاق نار في المكان. وبعد مرور بعض الوقت، أفادت وسائل الإعلام في البلاد أن الشرطة ألقت القبض على المسلحين، لكن لم تعرف عن إصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت أنباء عن اختطاف سبعة على الأقل من رجال الشرطة . وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد أمس عقب أعمال الشغب التي شهدتها عدة سجون ، والتي تم خلالها احتجاز حراس السجن كرهائن من قبل السجناء وأحد أقوى أباطرة المخدرات في البلاد، أدولفو "بيتو" ماسياس والذي فر من السجن الذي كان محتجزا فيه مجددا.

في الآونة الأخيرة، واجهت الإكوادور زيادة كبيرة في معدلات الجريمة والقتل وتعتبر حاليًا واحدة من أخطر الدول في أمريكا اللاتينية، وأدت حكومة الرئيس نوفوا اليمين الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حملة انتخابية مشتعلة قُتل خلالها أحد المرشحين الرئاسيين. وقبل أيام من مقتله، تلقى تهديدات من تاجر المخدرات ماسياس، الذي هرب من السجن أمس.

