وزارة الخارجية تحذر الإسرائيليين في الإكوادور: "لا تخرجوا من منازلكم"

حذّرت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة مواطنيها في الأكوادور بعدم الخروج من منازلهم الا اذا كانت هناك ضرورة لذلك، وقالت في بيان لها: "نوصي الإسرائيليين الذين يعتزمون السفر إلى الإكوادور بالتفكير مجددًا في قرار كهذا، وننصح المقيمين هناك بعدم مغادرة منازلهم دون داع، وذلك لاتباع تعليمات السلطات في الإكوادور ووسائل الإعلام حتى تنحسر موجة العنف الحالية".

AP Photo/Cesar Munoz

جاء ذلك في الإعلان الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية على خلفية إعلان حالة الطوارئ في الإكوادور لمدة 60 يوما، والتي تشمل حظر تجول ليلي بين الساعة 11 مساءا و5 صباحا.

قام ما لا يقل عن 3000 ضابط شرطة بمطاردة "عدو الدولة رقم 1" في الإكوادور لمدة شهرين: سيد المخدرات أدولفو ماسياس، أكبر مهرب مخدرات في البلاد، الذي هرب من السجن وأطلق موجة من الهجمات الانتقامية من قبل المنظمات الإجرامية ضد سلطات البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تعيش الإكوادور، إحدى أفقر دول أمريكا اللاتينية، وسط "صراع داخلي مسلح"، بحسب التصريحات الدرامية للرئيس دانييل نوفوا، الذي أعلن أيضا حالة الطوارئ عقب اندلاع أعمال الشغب العنيفة.