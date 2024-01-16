دونالد ترامب يفوز بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا

فاز الرئيس الأمريك الشابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، ليرسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، معلقاً على فوز دونالد ترامب بآيوا إن "ذلك يبرهن على أنّه الأوفر حظاً لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية".

وفي منشور على منصّة "إكس" دعا فيه أنصاره إلى التبرّع لحملته الانتخابية قائلا "يبدو أنّ دونالد ترامب قد فاز لتوّه في ولاية آيوا. إنّه بكلّ وضوح المرشّح الأوفر حظاً في المقلب الآخر في هذه المرحلة".

وأفادت وسائل إعلام بأن منافسه حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، حل ثانيا في آيوا قبل السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ولم تستغرق العديد من وسائل الإعلام الأميركية سوى 30 دقيقة من بدء التصويت لإصدار حكمها بفوز الرئيس السابق.

ومع فرز ما يقرب من 90 في المئة من الأصوات، حصل ترامب على 50.9 في المئة، بينما حصل ديسانتيس على 21.4 في المئة وهايلي على 19.0 في المئة، وفقاً لإديسون. وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية آيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.

وتُعتبر انتخابات آيوا أولَ اختبارٍ رئيسي للرئيس السابق ترامب، وذلك في ظل ملاحقتِه القضائية في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة.