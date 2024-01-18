تصعيد النزاع المسلح في الأكوادور: مقتل المدعي الذي يحقق باقتحام الأستوديو التلفزيوني

بعد أسبوع ونصف من اقتحام عصابات مسلحة استوديو تلفزيوني وإعلان الرئيس عن "نزاع داخلي مسلح" في البلاد - وقوع جريمة قتل أخرى تصدم الإكوادور. حيث قُتل المدعي العام الذي عينته الحكومة للتحقيق في حادث اقتحام العصابة الأستوديو التلفزيوني الليلة الماضية الأربعاء.

AP Photo/Ariel Ochoa

وبحسب التقارير، أطلق مجهولون النار على السيارة التي كان يقودها المدعي العام سيزار سواريز وأردوه قتيلاً. ووقع الحادث بالقرب من مكتبه في مدينة غواياكيل. وفي الصور المنشورة من مكان الحادث، تظهر سيارة سواريز مليئة بالرصاص.

وقبل أيام من مقتله أجرى سواريز مقابلة تلفزيونية لإحدى الصحف المحلية أشار خلالها أنه لا يشعر بالأمان رغم تعيينه للتحقيق في أحد الأحداث البارزة في الصراع بين الحكومة في الإكوادور والعصابات الإجرامية المسلحة التي تسيطر فعليا على نواحي واسعة من الحياة في البلاد. وبعد اقتحام المحطة التلفزيونية اعتقل 13 شخصا ينتمون الى العصابات الإجرامية وكانوا متورطين في الحادث.

ويشكل مقتل المدعي العام ضربة للرئيس دانييل نوبوا الذي يواصل استخدام الجيش لتفكيك العصابات. وبحسب نوبوا، فإن الحديث يدور عن 22 عصابة مسلحة، يصفها بـ"العصابات الإرهابية". وفي الوقت نفسه، يعمل نوبوا على المستوى القانوني ويعمل على تنظيم التشريعات التي ستسمح للإكوادور بتسليم المواطنين المحليين المشتبه في ارتكابهم جرائم مخدرات الى بلدان أخرى.