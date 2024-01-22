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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن وفاة اثنين من مقاتلي "أسود البحر" بعد اختفائهما في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) هم وفاة اثنين من مشاة البحرية من وحدة "أسود البحر" بعد أن فقدت آثارهما في البحر الأحمر منذ الخميس الماضي وفشلت كافة محاولات تحديد موقعيهما

i24NEWS
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أحد مشغّلي القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، الثاني على اليسار، وزملائه خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وقبرص في ميناء ليماسول.
أحد مشغّلي القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، الثاني على اليسار، وزملائه خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وقبرص في ميناء ليماسول.AP Photo/Philippos Christou

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) هم وفاة اثنين من مشاة البحرية من وحدة "أسود البحر" بعد أن فقدت آثارهما في البحر الأحمر منذ الخميس الماضي وفشلت كافة محاولات تحديد موقعيهما خلال الأيام العشرة الماضية بالرغم من عمليات البحث المكثفة التي شاركت فيها قوات جوية وبحرية من الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان.

ووفقا للقيادة المركزية فقد شارك المقاتلان في عملية تحديد موقع شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين في البحر الأحمر. فقد حاول الاثنان الصعود على متن سفينة في منطقة خليج عدن، بالقرب من سواحل الصومال، لكن البحر كان هائجاً وسقط أحدهما من على السلم. ولما قفز الآخر في الماء لمساعدته، اختفت آثار الاثنين معاً.

https://twitter.com/i/web/status/1749206289488703903

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