مكافأة مالية بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال ايراني

وضعت الولايات المتحدة اليوم جائزة بقيمة 15 مليون دولار حول لمن يقدم معلومات عن رجل أعمال ايراني يدير شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الايراني للحصول على تكنلوجيا متقدمة حول تطوير الوسائل القتالية بما يشمل الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

