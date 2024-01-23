مكافأة مالية بقيمة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال ايراني

وضعت الولايات المتحدة اليوم جائزة بقيمة 15 مليون دولار حول لمن يقدم معلومات عن رجل أعمال ايراني يدير شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الايراني للحصول على تكنلوجيا متقدمة حول تطوير الوسائل القتالية بما يشمل الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

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ووفقا للسلطات الأمريكية، كان حسين هاتفي أردكاني يدير شبكة تمتد في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا على مدى العقد الماضي - بما في ذلك شركات في الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهونج كونج - بغرض شراء ونقل المواد والتقنيات الحساسة والمعدات. مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري.

المركبات التي اشتراها ادرخاني استخدمت لتطوير برامج الطائرات بدون طيار، وفي المقام الأول الطائرة المسيرة الهجومية شاهد-136 وشاهد 131، التي نقلت ايضا الى روسيا وتستخدم لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت اليوم عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إحباط شبكة أردكاني. وتنضم هذه الخطوة إلى إعلان وزارة العدل الشهر الماضي عن تقديم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال بارتكاب جرائم تتعلق بشراء مكونات إلكترونية دقيقة مزدوجة الاستخدام أمريكية الصنع لإيران، في نفس الوقت الذي تم فيه إدراج أردكاني على قائمة عقوبات وزارة المالية.