دونالد ترامب يفوز بانتخابات "الجمهوري" التمهيدية في نيوهامبشر

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمس الثلاثاء، أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأقرّت هايلي بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية، وقالت أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن" بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.

واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامبشر يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إنّ "نتائج الليلة تؤكّد أنّ دونالد ترامب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري".

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الثلاثاء، أن "الديمقراطية والحريات الفردية في الولايات المتحدة على المحك"، وذلك بعد فوز سلفه، دونالد ترامب.

وفي بيان أصدره بعيد فوز خصمه الجمهوري، قال إنه "من الواضح الآن أن دونالد ترامب سيكون المرشح الجمهوري. رسالتي إلى البلاد هي أن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر. ديمقراطيتنا، حرياتنا الفردية، اقتصادنا، كلها على المحك".