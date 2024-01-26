إعدام رجل بغاز النيتروجين بعد فشل إعدامه بالحقنة القاتلة لأول مرة في الولايات المتحدة

تم تنفيذ حكم الإعدام في ولاية ألاباما الأمريكية يوم الخميس، حيث تم إعدام القاتل المدان باستخدام غاز النيتروجين في طريقة جديدة للإعدام. وقد أثار هذا الأمر جدلاً وأعطى المحكمة العليا الأمريكية الضوء الأخضر لسلطات الولاية لاعتماد هذه الطريقة.

أفاد المسؤولون أن كينيث يوجين سميث، البالغ من العمر 58 عامًا، توفي في الساعة 8:25 مساءً بتوقيت ولاية ألاباما في سجن الولاية بعد استنشاق غاز النيتروجين النقي من خلال قناع وجه للتسبب في حرمانه من الأوكسجين.

قام كينيث يوجين سميث بتقديم استئنافات أمام عدة محاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، لوقف خطة الولاية لإعدامه باستخدام الطريقة التي لم يتم اختبارها من قبل. وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن هذا الأمر قد يكون "مؤلمًا ومهينًا"، لكن تم رفض مناشدات سميث.

رفضت المحكمة العليا يوم الأربعاء طلب سميث لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام، ورفضت أيضًا التماسه لمراجعة القضية. وفي اليوم التالي، رفضت طلبه بوقف التنفيذ وسط معارضة من القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة.

تمت إدانة سميث بارتكاب جريمة قتل تعاقب عليها بالإعدام، وصدر الحكم ضده في عام 1996. وفشلت محاولة إعدام سابقة باستخدام الحقنة المميتة بسبب عدم قدرة مسؤولي إدارة السجون في ولاية ألاباما على الوصول إلى عروقه.