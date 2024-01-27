هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع 83 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير بكاتبة

قررت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، أنه يتعين على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع 83.3 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول، التي كانت رفعت قضية تشهير ضده لاتهامه بالاعتداء عليها جنسيا وتشهير بها.

ووجدت هيئة المحلفين أن ترامب يجب أن يدفع لكارول تعويضات قدرها 18.3 مليون دولار، وكذلك دفع 65 مليون دولار كتعويضات عقابية بسبب تصرفه بشكل ضار في الإدلاء بتصريحات بشأن الكاتبة.

وفي نفس السياق، وصف ترامب الحكم، عبر منصة "تروث سوشيال"، بأنه "سخيف تماما"، وأكد: "أنا لا أتفق تماما مع كلا الحكمين وسوف أستأنفهما"، مضيفا: "نظامنا القانوني خارج عن السيطرة، ويتم استخدامه كسلاح سياسي، هذه ليست أمريكا".

ومن جهتها، أشادت كارول بفريقها القانوني ووصفت قرار هيئة المحلفين بأنه "هزيمة فادحة" لأي شخص حاول قمع النساء، وقالت، في بيان: "هذا نصر عظيم لكل امرأة تقف عندما تتعرض للسقوط، وهزيمة فادحة لكل متنمر يحاول إبقاء المرأة في الأسفل".

وفي مايو/ أيار الماضي، منحت هيئة محلفين منفصلة في مانهاتن كارول ما مجموعه 5 ملايين دولار كتعويضات - بما في ذلك ما يقرب من 3 ملايين دولار للتشهير- بعد أن وجدت أن ترامب اعتدى على كارول جنسيا ثم قام بالتشهير بها في عام 2022 بسبب تصريحات أدلى بها يحط من قدرها وينفي هذه الادعاءات.