هذا ما ستخسره أميركا إذا انفصلت تكساس عنها

ولاية تكساس تمتلك اقتصادًا قويًا يحتل المرتبة التاسعة عالميًا، متفوقًا على دول كبيرة مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا، مساهمًا بشكل كبير في القوة الاقتصادية والازدهار العام للولايات المتحدة. وتعتبر تكساس المركز الرئيسي لإنتاج الطاقة في البلاد، حيث تنتج وتكرر معظم النفط والغاز في البلاد، بالإضافة إلى قيادتها في مجال الطاقة المتجددة كالرياح والشمس.

وقبل نحو 170 عامًا، كانت تكساس دولة مستقلة لمدة 10 سنوات، حيث اعترفت بها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. فيما بعد، قررت تكساس الانضمام إلى الولايات المتحدة بعد الحرب الأهلية، لتصبح الولاية رقم 28 في البلاد.

تكساس تشكل لاعبًا رئيسيًا في الساحة السياسية، حيث تمتلك ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية ومقاعد في الكونغرس الأمريكي. ولها تأثيرا بشكل كبير في قضايا الحدود مع المكسيك، وسياسات الهجرة، والأمن القومي.

ومؤخرًا، نشب خلاف بين حاكم تكساس والمحكمة العليا بسبب رفضه لقرارها بإزالة الأسلاك الشائكة المستخدمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وانضمت 25 ولاية أمريكية، التي تمثل نصف عدد الولايات، لدعم تكساس، مما أثار توترًا يهدد بنشوب حرب أهلية في حال تدخل القوات الفيدرالية لإزالة الأسلاك رغم المعارضة القوية من قبل الولاية.

تكساس هي أيضا حجر الزاوية في السياسة الأميركية. ويمنحها نطاقها وعدد سكانها نفوذاً كبيراً في المشهد السياسي. ومع ذلك، بغض النظر عمن سيتولى منصبه، تظل تكساس وفية لأصولها وأصيلة كما كانت دائماً. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الناس ينتقلون إلى تكساس بأعداد كبيرة.