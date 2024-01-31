نائبة الكونغرس إلهان عمر تواجه دعوات بسحب جنسيتها وترحيلها من الولايات المتحدة بسبب قولها "الصومال أولا"

عمر قالت إن ترجمة أقوالها لم تكن دقيقة، وأنها قصدت القول إنها "طالما بقيت عضوا في الكونغرس فلن يضر أحد بوصول الصومال إلى البحر، وأن الولايات المتحدة لن تدعم من يريدون سرقتنا ولذلك كونوا مطمئنين"

i24NEWS
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النائبة الديموقراطية في الكونغرس الأميركي إلهان عمر في مؤتمر صحافي في واشنطن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
النائبة الديموقراطية في الكونغرس الأميركي إلهان عمر في مؤتمر صحافي في واشنطن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018Mandel Ngan/AFP

تعرضت نائبة الكونغرس ذات الأصول الصومالية الهان عمر في الأيام الأخيرة الماضية لحملة هجومية قادها ضدها الجمهوريون وصلت حد اتهامها بالخيانة، وذلك في أعقاب مقطع فيديو تم الكشف عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت فيه ولاءها لـ "الصومال أولا"، على نحو يتعارض وفق منظورهم، مع شعار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب "أمريكا أولا".

ووفقا للنشر في واينت، فإن المنسوب لعضوة الكونغرس عن لواء مينيسوتا جرت أحداثه خلال لقاء مع ناخبيها الصوماليين سكان اللواء نفسه. وتحدثت الهان خلال الاجتماع باللغة الصومالية حيث أكدت أن مصالح وطنها الصومال تترأس أجندتها خلال العمل على سن القوانين في الكونغرس.

AP Photo/J. Scott Applewhite
النائبتان في الكونغرس الامريكي رشيدة طليب (يسار) والهان عمر)AP Photo/J. Scott Applewhite

خلال خطابها، تعرضت الهان إلى النزاع الذي اندلع بين بلادها وجمهورية "أرض الصومال"/صومالي لاند عقب إعلان الأخير استقلاله عام 1991 ويقيم في الفترة الأخيرة محادثات مع أثيوبيا التي تسعى إلى منفذ مائي. وهاجمت عمر، بحسب الترجمة، أرض الصومال وإثيوبيا، وشددت على ضرورة سلامة أراضي وطنها، وقالت "كصوماليين نسعى جاهدين يوما بعد يوم لاستعادة أراضينا".

عمر من ناحيتها قالت إن ترجمة أقوالها لم تكن دقيقة، وأنها قصدت القول أنها طالما بقيت عضوا في الكونغرس فلن يضر أحد بوصول الصومال إلى البحر، وأن الولايات المتحدة لن تدعم من يريدون سرقتنا ولذلك كونوا مطمئنين".

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وانتقد عضوة الكونغرس الدميقراطية أيضا نجل الرئيس السابق ترامب حيث قال إن الولايات المتحدة لا تحتل حتى المركز الثالث في أولويات عمر. ووصل الأمر بحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، إلى كتابة منشور على شبكة إكس (سابقا تويتر) دعا من خلاله إلى إخراجها من الكونجرس، وسحب الجنسية منها وترحيلها فورا.

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