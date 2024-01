تقرير: الولايات المتحدة تخطط لانتقام واسع النطاق ضد المسلحين المدعومين من إيران

وفقًا لتقرير شبكة NBC News، تستعد الولايات المتحدة لحملة انتقامية قوية ضد المسلحين المدعومين من إيران، حيث أشار المسؤولون إلى أنها قد تمتد لعدة أسابيع. يأتي هذا الرد في أعقاب غارة قاتلة بطائرة بدون طيار على قاعدة أردنية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية.

وبحسب ما ورد تشمل الأهداف المصالح الإيرانية خارج البلاد، وستتضمن الحملة ضربات عسكرية وعمليات إلكترونية.

قد يؤدي قرار الرئيس جو بايدن المحتمل بالرد بـ "الحملات التنظيمية" إلى زيادة التوترات. وحذرت طهران من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ردا على أي هجوم على أراضيها أو مصالحها.

وفرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على ثلاثة كيانات لها علاقات بتمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وأضاف أن "هذه الكيانات حققت عائدات بمئات الملايين من الدولارات من بيع السلع الإيرانية".