تقرير: وزارة الخارجية الأمريكية تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وفقاً لمصدر أكسيوس، فإن "الجهود المبذولة لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الحرب في غزة فتحت الباب لإعادة التفكير في الكثير من النماذج والسياسات الأمريكية القديمة"

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أرشيف – وزير الخارجية توني بلينكن.
أرشيف – وزير الخارجية توني بلينكن.Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من وزارة الخارجية مراجعة الخيارات السياسية بشأن الاعتراف الأمريكي والدولي المحتمل بدولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما ذكر موقع أكسيوس يوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على هذه القضية.

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وأشار التقرير إلى أنه إذا كان هذا صحيحا، فإن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى تحول في نهج واشنطن في الشرق الأوسط. ووفقاً لمصدر أكسيوس، فإن "الجهود المبذولة لإيجاد طريقة دبلوماسية للخروج من الحرب في غزة فتحت الباب لإعادة التفكير في الكثير من النماذج والسياسات الأمريكية القديمة".

AP Photo/Jacquelyn Martin
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على اليمين، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في الكيريا في تل أبيبAP Photo/Jacquelyn Martin

ويزعم التقرير أن هناك أصواتا داخل إدارات الرئيس الأمريكي جو بايدن تفكر الآن في أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات التي من شأنها "حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من تكون الأخيرة". 

ويبدو أن العلاقات الإسرائيلية السعودية تلعب أيضًا دورًا في هذا التغيير في التفكير، حيث أكدت الرياض علنًا في مناسبات متعددة أن أي تطبيع محتمل سيكون مشروطًا باتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" نحو إقامة دولة فلسطينية. وبحسب ما ورد، عقد مسؤولون أمنيون عرب في وقت سابق من شهر يناير اجتماعًا سريًا حول غزة ما بعد الحرب، استضافته الرياض، مما قد يشير إلى زيادة التنسيق بين المملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية.

ويحدد تقرير أكسيوس ثلاثة خيارات ظهرت في إدارة بايدن: "الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين، وعدم استخدام حق النقض لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أو تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين."

Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP
يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على اليسار، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على اليمين، في رام الله بالضفة الغربية يوم الأربعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2024، خلال رحلته التي تستغرق أسبوعًا والتي تهدف إلى تهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP

وفي الوقت نفسه، تمت الإشارة إلى أن بلينكن طلب مراجعة قضايا أخرى. على سبيل المثال، أن وزارة الخارجية تدرس الشكل الذي ستبدو عليه "الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح" بناءً على أمثلة أخرى من جميع أنحاء العالم.

ويرجح أن الغرض من هذه المراجعة هو ضمان أمن إسرائيل أثناء تنفيذ حل الدولتين.

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وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أن "السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة هي أن أي اعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس من خلال اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة. وهذه السياسة لم تتغير".

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