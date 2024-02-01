رئيس بلدية شيكاغو يحسم قرارا لصالح وقف إطلاق النار في غزة

أدلى عمدة شيكاغو براندون جونسون بصوت حاسم يوم الأربعاء لصالح قرار مجلس المدينة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة، وهو القرار المثير للجدل الذي أعقب مناشدات العديد من قادة النقابات العمالية والقس جيسي جاكسون.

وبذلك جعل براندون شيكاغو تصبح أكبر مدينة في أمريكا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

فقد كسر براندون التعادل لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة بعدما أفرز التصويت تقاربا يقف على 23 صوتا لكلا المعسكرين.

وقالت عضوة المجلس روسانا رودريجيز سانشيز: "نحن كمسؤولين منتخبين لدينا القدرة على إنقاذ الأرواح من خلال الارتقاء بالمطلب الذي يتقاسمه الكثيرون الآن. أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ".

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وجاء التصويت بعد ساعات من المناقشات الساخنة، كما استدعى الأمر إخلاء غرف المجلس الرئيسية على ضوء احتجاجات الجمهور الغاضبة.

IDF Spokesperson

ويدعو القرار الذي تم تمريره إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ودفعت ديبرا سيلفرشتاين وريموند لوبيز من أجل التوصل إلى قرار بديل يدعو فقط إلى إطلاق سراح الرهائن دون الموافقة على وقف إطلاق النار.

قالت ألدز. نيكول لي، التي قررت التصويت بنعم على الرغم من عدم وصول بعض العبارات التي أوصت بها إلى النسخة النهائية: "أعتقد أن السلام الدائم يبدأ بوقف إطلاق النار". من تحت الأنقاض… غريزتي هي المساعدة”.

(AP Photo/Hatem Ali)

وأكد العمدة جونسون، بدعمه لقرار وقف إطلاق النار، "على سلطة المجلس في إنقاذ الأرواح والبقاء "على الجانب الصحيح من التاريخ".

ويأتي التصويت على القرار بعد قرار اتخذه مجلس المدينة في أكتوبر/تشرين الأول، الذي أدان هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته حماس، والذي أثار انتقادات عامة وافتقر إلى الدعم بالإجماع.