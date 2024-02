رئيس بلدية شيكاغو يحسم قرارا لصالح وقف إطلاق النار في غزة

أدلى عمدة شيكاغو براندون جونسون بصوت حاسم يوم الأربعاء لصالح قرار مجلس المدينة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة، وهو القرار المثير للجدل الذي أعقب مناشدات العديد من قادة النقابات العمالية والقس جيسي جاكسون.

وبذلك جعل براندون شيكاغو تصبح أكبر مدينة في أمريكا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

فقد كسر براندون التعادل لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة بعدما أفرز التصويت تقاربا يقف على 23 صوتا لكلا المعسكرين.

وقالت عضوة المجلس روسانا رودريجيز سانشيز: "نحن كمسؤولين منتخبين لدينا القدرة على إنقاذ الأرواح من خلال الارتقاء بالمطلب الذي يتقاسمه الكثيرون الآن. أن نكون على الجانب الصحيح من التاريخ".