هل وصف بايدن نتنياهو بـ”الرجل السيئ اللعين” في الغرف المغلقة؟ البيت الأبيض ينفي| تقرير

قالت صحيفة بوليتيكو نقلا عن أشخاص "تحدثوا مع الرئيس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف في حديث مغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "رجل سيء".

ونفى المتحدث باسم بايدن، أندرو بيتس، أن يكون الرئيس الأمريكي قد أشار على الإطلاق إلى نتنياهو بهذه الطريقة: "الرئيس لم يقل ذلك، ولن يفعل ذلك"، مضيفًا أن "علاقة مستمرة منذ عقود وتتسم بالاحترام في العلن وغير العلن" تسود بين الزعيمين.

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وفقًا للتقرير، يخشى بايدن من أن يجر نتنياهو الولايات المتحدة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط - "صراع من شأنه أن يضمن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، وستتبعه القوات قريبًا". وقالت صحيفة بوليتيكو إن مثل هذه الحرب ستخفف في نهاية المطاف الضغط الدولي على إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي في التغلب على الصعوبات السياسية الداخلية التي يواجهها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تحول في موقف بايدن العلني تجاه النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، قائلا إن الرئيس الأمريكي يتخذ خطوات ليُظهر للمجموعة أنه يستمع إليهم.

وأضافت بوليتيكو أن المشرعين الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل أصبحوا “يحتقرون بشدة” نتنياهو. ونقل التقرير عن أحد الديمقراطيين في مجلس النواب، الذي يقال إنه نادرا ما ينتقد إسرائيل، قوله "لقد كان هنا إجماع على أن هذه الحرب بين إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن وأن بايدن بحاجة إلى الوقوف في وجه بيبي".

"هذه كارثة سياسية. القاعدة غاضبة حقًا - وليس اليساريون فقط. لم أر قط مثل هذا العمق من الألم الذي رأيته بشأن قضية غزة هذه. بيبي (نتنياهو) يعتبر ساما بنظر العديد من الناخبين الديمقراطيين ويجب على بايدن أن ينأى بنفسه عنه".

ويأتي التقرير في الوقت الذي واجهت فيه أحدث حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار اقترحها الجمهوريون في مجلس النواب رفضًا فوريًا من إدارة بايدن، التي تعتبرها "مناورة سياسية ساخرة".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعرب نتنياهو عن امتنانه لدعم بايدن: "نحن نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة بايدن منذ اندلاع الحرب". وجاء هذا التعليق بعد أن انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير البيت الأبيض قائلا إن سلوك واشنطن سيكون "مختلفا تماما" في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.