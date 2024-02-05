تشيلي: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 122 واعلان الحداد الوطني

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت مناطق سياحية في وسط تشيلي وجنوبها إلأى 122 قتيلا، فيما شرّد آلاف الأشخاص، وأعلنت البلاد يومَي حداد وطني الاثنين، حيث وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحوّلت غابات ممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.

وبحسب آخر حصيلة نشرتها السلطات اليوم الاثنين، قضى 122 شخصًا على الأقلّ في الحرائق التي اندلعت الجمعة في منطقة بالبارايسو (وسط) السياحية.

وقال الرئيس تشيلي غابريال بوريتش إن "هذه الحرائق هي أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8,8 درجات والذي أعقبه تسونامي في 27 فبراير/شباط من عام 2010، تسبب في مقتل أكثر من 500 شخص.

وأكّد أن "تشيلي بكاملها تبكي بالبارايسو"

وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أميركا الجنوبية بسبب ظاهرة "إل نينيو" الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق.

وبينما تواجه تشيلي وكولومبيا ارتفاعا في درجات الحرارة، تهدد موجة الحر باجتياح الأرجنتين وباراغواي والبرازيل في الأيام المقبلة.