هل سيحبط ترامب المساعدات الأمنية الأمريكية الضخمة لإسرائيل؟ هذه المعيقات التي تواجهها

يجري مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتا أوليا يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى الموافقة على مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لإسرائيل وأوكرانيا كجزء من اتفاق تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن التعامل مع الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، لكن الجمهوريين في مجلس النواب أعلنوا بالفعل أنهم سيحبطون الاقتراح بتوجيه من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات بين فريقي الطرفين، بمشاركة البيت الأبيض، تم طرح الاقتراح التوافقي الليلة الماضية والذي يتضمن 20.2 مليار دولار لتحسين أمن الحدود الجنوبية في مواجهة الأزمة المستمرة للهجرة غير الشرعية من المكسيك. ومن بين أمور أخرى، تم الاتفاق على منح سلطة جديدة لإغلاق الحدود في حالة تجاوز الهجرة العتبة المحددة، وزيادة عدد الأسرة في مرافق احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وتعيين مسؤولين للتعامل مع طلبات اللجوء وضباط أمن الحدود.

إضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون الجديد ميزانية قدرها 60.1 مليار دولار للمساعدات الأمنية لأوكرانيا، و14.1 مليار دولار للمساعدات الأمنية لإسرائيل، و10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية للمواطنين في مناطق الصراع، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ، مع بند خاص يحظر تحويل أموال المساعدات إلى وكالة اونروا التابعة للأمم المتحدة.

وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر، أنه يعتزم إجراء تصويت إداري أولي الأربعاء تمهيدا لتصويت حاسم لاحقا، وأشار إلى أنه "يعلم أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ يريدون استكمال ذلك". ورحب زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل بالتسوية، لكنه لم يصل إلى حد دعوة أعضاء كتلته لدعم الاقتراح.

وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، سبق أن أعلن أن الاقتراح "سيكون ميتا" ولن تتم الموافقة عليه على الإطلاق، وذلك بعد أن طالب ترامب أعضاء حزبه معارضة التسوية التي من شأنها أن تمنح الرئيس جو بايدن إنجازا في مواجهة الأزمة على الحدود. وقال جونسون إن "مشروع القانون هذا أسوأ من أي شيء توقعناه ولا يقترب من إنهاء الكارثة على الحدود التي خلقها الرئيس". الذي أعلن في نهاية الأسبوع عن نيته طرح المساعدات المقدمة لإسرائيل فقط للتصويت، وهي خطوة أعلن بايدن أنه سيستخدم الفيتو ضدها اذا تم الأمر بشكل منفصل.

وحث بايدن نفسه المشرعين على تمرير مشروع القانون برمته. وقال: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الأمن القومي بين الحزبين يتضمن إصلاحات الحدود الأكثر صرامة والأكثر عدالة منذ عقود. وأنا أؤيد ذلك". وأضاف "الآن يتعين على الجمهوريين في مجلس النواب أن يقرروا. هل يريدون حل المشكلة؟ أم يريدون مواصلة اللعب السياسي فيما يتعلق بالحدود؟"