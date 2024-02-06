بايدن يهدد باستخدام الفيتو ضد قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل المقدم من الجمهوريين

أصدرت إدارة بايدن بيانا أوضحت فيه موقفها المعارض بشدة لإقرار مجلس النواب لقانون مجلس النواب رقم 7217 الذي يقضي بتخصيص مخصصات تكميلية طارئة للرد على الهجمات في إسرائيل للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ولأغراض أخرى.

واتهم البيان القرار بأنه يأتي على حساب "تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحاً" وتابع "إن أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية. تعارض الإدارة بشدة هذه الحيلة التي لا تفعل شيئًا لتأمين الحدود، ولا تفعل شيئًا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان بوتين، وتفشل في دعم أمن الكنس اليهودية الأمريكية والمساجد وأماكن العبادة المستضعفة، وتمنع المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والمدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من النساء والأطفال".

وطالب البيان "مجلسي الكونغرس برفض هذه الحيلة السياسية وإرسال قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي في حالات الطوارئ الذي أقره الحزبان إلى مكتب الرئيس". مشيراً إلى نيته استخدام حق النقض ضد القرار بصيغته الحالية.

ووجه البيان كذلك دعوة الى الالتفاف حول القرار التوافقي والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتا أوليا الأربعاء ويهدف إلى الموافقة على مساعدات أمنية بمليارات الدولارات لإسرائيل وأوكرانيا كجزء من اتفاق تسوية بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن التعامل مع الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، لكن الجمهوريين في مجلس النواب أعلنوا بالفعل أنهم سيحبطون الاقتراح بتوجيه من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإن رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، سبق أن أعلن أن الاقتراح "سيكون ميتا" ولن تتم الموافقة عليه على الإطلاق، وذلك بعد أن طالب ترامب أعضاء حزبه معارضة التسوية التي من شأنها أن تمنح الرئيس جو بايدن إنجازا في مواجهة الأزمة على الحدود. وقال جونسون إن "مشروع القانون هذا أسوأ من أي شيء توقعناه ولا يقترب من إنهاء الكارثة على الحدود التي خلقها الرئيس".