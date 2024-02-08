المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية: بايدن لن يواجه اتهامات جنائية

قال المحقق الخاص في قضية بايدن للوثائق السرية روبرت هور، في تقرير له صدر، اليوم الخميس، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سلم الوثائق بملء إرادته ولن يواجه اتهامات جنائية"، وخلص روبرت هور إلى أنه “لن يكون هناك ما يبرر توجيه لائحة اتهام”، واصفا جو بايدن بأنه رجل مسن ذو ذاكرة سيئة”.

ومن جهته ذكر تقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن جو بايدن “احتفظ عمدًا بالوثائق السرية وكشف عنها بعد أن شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، لكنه لن يواجه اتهامات جنائية".

وقال التقرير الذي أعده المستشار الخاص روبرت هور، الذي أشرف على التحقيق، إن "بايدن، بصفته مواطنًا عاديًا يتبع نائب الرئيس، احتفظ وكشف عن مواد سرية، بما في ذلك المتعلقة بالسياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان". ووجد التقرير أيضًا أن "هناك دفاتر ملاحظات تحتوي على ملاحظاته حول مسائل الأمن القومي ومصادر وأساليب استخباراتية حساسة”.

واشار التقرير إلى أن "الاتهامات الجنائية ليس لها ما يبررها في هذا الشأن، نظرا لأن الأدلة لم تثبت ذنب بايدن بما لا يدع مجالا للشك"وتابع "إنه كان من الممكن التوصل إلى هذا الاستنتاج حتى لو لم تمنع سياسة وزارة العدل الاتهامات الجنائية ضد رئيس في منصبه”