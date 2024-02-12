وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يُنقل للعناية الحرجة في والتر ريد

تم إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى وحدة الرعاية الحرجة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني للحصول على "الرعاية الداعمة والمراقبة الدقيقة" بعد دخوله المستشفى يوم الأحد بسبب أعراض تتعلق بمشكلة طارئة في المثانة، وفقًا لبيان صادر عن أطباء المستشفى.

أعلن البنتاغون عن دخول أوستن إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى حوالي الساعة 2:20 ظهرًا يوم الأحد لتقييم الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة محتملة في المثانة.

وفور الانتهاء من سلسلة من الفحوصات والتقييمات، اتخذ الأطباء قرارًا بإدخاله إلى وحدة العناية المركزة لمزيد من العلاج والمراقبة. على الرغم من الانتكاسة، يتوقع الأطباء أن يتعافى أوستن بشكل كامل من مشكلة المثانة، ويظل تشخيص إصابته بالسرطان ممتازًا.

(AP Photo/Tara Copp)

يعتبر هذا دخول المستشفى الثاني لأوستن هذا العام. فقد خرج من المستشفى، قبل أقل من شهر، بعد أن عانى من مضاعفات علاج سرطان البروستاتا.

وأثارت السرية الأولية التي أحاطت بهذا العلاج انتقادات من المشرعين من كلا الحزبين، مع دعوات لمزيد من الشفافية. ومن المقرر أن يتم استجواب أوستن بشأن هذه المسألة في وقت لاحق من هذا الشهر.

قبل قبوله في والتر ريد، نقل أوستن مهامه وواجباته إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس قبل الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لما ذكره السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر.

AP Photo/ Maya Alleruzzo

تم إرسال إخطارات من البيت الأبيض والكونغرس بعد دخول أوستن إلى المستشفى، مما يضمن استمرارية العمليات داخل وزارة الدفاع أثناء غيابه.

لا تزال مدة علاج أوستن في المستشفى غير معروفة، في انتظار مزيد من التقييم والعلاج. وفي الوقت نفسه، ستشرف هيكس على عمليات وزارة الدفاع في غيابه، مما يضمن الاستمرار السلس للوظائف الحيوية.