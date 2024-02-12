بايدن: نعمل من أجل التوصل الى صفقة رهائن تقود لتهدئة على مدار ستة أسابيع

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة مؤتمرا صحافيا بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والذي يزور واشنطن وتطرق الى المحاولات للتوصل الى تهدئة اقليمية وقال "نعمل على تحقيق صفقة مختطفين تقود الى وقف القتال ستة أسابيع على الأقل" ولكن هناك "فجوات مع نتنياهو". من جانبه قال العاهل الأردني أن "جميع الهجمات بما يشمل الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، لا يمكن أن تكون مقبولة على أي مسلم".

AP Photo/Andrew Harnik

وتطرق الرئيس بايدن في كلمته الى قضية المختطفين الإسرائيليين في أسر حماس وقال أن "معاناة عائلات المختطفين لا توصف، ومن أولويات الولايات المتحدة إعادتهم إلى وطنهم". وبعد ذلك تطرق الى معاناة السكان الفلسطينيين في غزة منذ بداية الحرب وقال :"إن عدداً كبيراً جداً من الذين قُتلوا في الحرب كانوا فلسطينيين مدنيين، ومن بينهم العديد من الأطفال. وكل شخص بريء يموت في غزة يمثل مأساة - تماماً كما أن كل شخص بريء يُقتل في إسرائيل هو مأساة."

وفيما يتعلق بموضوع صفقة مختطفين محتملة،قال الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة تعمل على صفقة مختطفين بين إسرائيل وحماس من شأنها أن تؤدي إلى فترة هدنة لغزة - لمدة ستة أسابيع على الأقل قد نتمكن خلالها من التوصل إلى اتفاق أكثر استدامة. وأضاف بايدن أنه تحدث مع نتنياهو "لدفع الأمر قدما"، لكنه أشار إلى أن "هناك ثغرات". وعلى الرغم من ذلك، قال إنه "متشجع لأن قادة إسرائيل يواصلون محاولة التوصل إلى اتفاق، والولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تحقيق ذلك".

وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ عملية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح، قال بايدن إنه "يحظر تنفيذ عملية في رفح دون خطة موثوقة وعملية لحماية السكان المدنيين". وفي النهاية تطرق بايدن الى موضوع الحكم في غزة بعد اليوم التالي من الحرب وقال: "يجب على السلطة الفلسطينية إجراء إصلاح عاجل حتى تتمكن من تحمل المسؤولية عن غزة وبناء دولة تثقف من أجل السلام".

وبعده تحدث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشار إلى سيناريو الهجوم الإسرائيلي على رفح. وقال الملك عبد الله : "لا يمكننا أن نسمح بهجوم إسرائيلي على رفح من شأنه أن يخلق كارثة إنسانية أخرى. إن الوضع لا يطاق بالفعل بالنسبة لأكثر من مليون فلسطيني يعيشون في رفح. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد الآن. هذه الحرب يجب أن تنتهي"

وأضاف عبد الثاني وأدان جميع الهجمات، بينها هجوم حماس الدموي في السابع من أكتوبر وقال :"جميع الهجمات ضد المدنيين، النساء والأطفال- بما يشمل ما حدث في السابع من أكتوبر- لا يمكن أن تكون مقبولة على أي مسلم".