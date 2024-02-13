ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الحكم بحرمانه من الحصانة بوجه الملاحقة القضائية

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين طعنا أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية، قضت فيه بعدم تمتعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية على خلفية مزاعم أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2021 ما سيترتب عليه نزع صلاحية ترشحه للانتخابات القادمة.

ترامب عمليا يطلب من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة البت في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكتب محامو ترامب في الطلب: “إن إجراء محاكمة جنائية مدتها أشهر للرئيس ترامب في ذروة موسم الانتخابات سيعطل بشكل جذري قدرة الرئيس ترامب على خوض حملة انتخابية بمواجهة الرئيس بايدن”.

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ويهدد حكم دائرة العاصمة "بإلحاق ضرر فوري لا يمكن إصلاحه بمصالح التعديل الأول للرئيس ترامب وعشرات الملايين من الناخبين الأمريكيين، الذين يحق لهم الاستماع إلى رسالة حملة الرئيس ترامب عندما يقررون كيفية الإدلاء بأصواتهم في نوفمبر".

ووضع هذا الطلب المحكمة العليا في موقف غير معتاد يتمثل في التوفيق بين مسألتين مشحونتين سياسيا مرتبطتين بالمرشح الأوفر حظا للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، استمعت المحكمة إلى ما وصفته شبكة سي إن إن بـ"الادعاء التاريخي" حول ما إذا كان ينبغي استبعاد ترامب من الانتخابات بسبب دوره في 6 يناير 2021.

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رد المحكمة العليا سيؤثر بشكل كبير على ما إذا كان ترامب سيحاكم بتهمة جنائية وسط السباق الرئاسي. ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024.