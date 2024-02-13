في خطوة تثير الجدل والاستهجان بين السياسيين: بايدن يفتح حسابا في "تيك توك"

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لسيل من الانتقادات عقب قرار فريق حملته فتح حساب على "تيك توك" للرئيس رغم تحذيرات سابقة للإدارة نفسها من التطبيق الصيني. واغتنم بايدن البالغ من العمر 81 عاما فرصة مباراة السوبر بول ليطلق أول فيديو له على المنصة التي تستأثر بالشباب، وفق النشر في واينت.

ارتأى متخذو القرار أن يحجز بايدن لنفسه حيزا على منصة "تيك توك" لجذب الجمهور الشاب، في خضم التنافس على ولاية جديدة في سنة انتخابات وسط تراجع شعبيته لا سيما على خلفية دعمه الجارف لإسرائيل في حربها ضد حماس.

اللافت في الأمر أن بايدن نفسه وقع في عام 2022 على قانون يحظر على موظفي الحكومة الفيدرالية استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية، لأسباب تتعلق بالسلامة، على خلفية تقارير رسمية بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، من أن التطبيق المملوك لشركة "Batedance" الصينية قد يكون مكمنا لمخابرات بكين. وأكد البيت الأبيض في نفس الوقت، أن الحظر لا يزال ساريا على استخدام التطبيق على الهواتف الحكومية.

ويشار إلى أن رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ مارك وارنر أبدى قلقه من تلك الخطوة مبينا مخاوفه من آثار قرار الانضمام على الأمن القومي للولايات المتحدة.

AFP / JIM WATSON

وقالت السيناتور الجمهورية جوني إرنست الثلاثاء إن الخطوة "ليست إلا انضماما إلى التطبيق الدعائي الخطير للحزب الشيوعي الصيني". وبدوره ردد النائب الجمهوري في مجلس النواب مايك والتز إنه بناء على تلك الخطوة "ستتمكن الصين من الوصول إلى جميع المعلومات الخاصة بالحملة الرئاسية" وسيسهل عليها التدخل في الانتخابات".