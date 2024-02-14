اعلنت الشرطة الأميركية عن مقتل شخص والعديد من الإصابات بأعيرة نارية في مدينة كانساس بولاية ميزوري اليوم خلال مسيرة لفريق كانساس سيتي تشيفز للاحتفال بالفوز بنهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول"، وذكرت الشرطة أنها احتجزت مسلحين اثنين.

تسبب الحادث في حالة من الذعر بين المشجعين، الذي وقع بالقرب من محطة يونيون، قلب الاحتفالات، حيث استقبلت المدينة حوالي مليون مشارك لتكريم لقب تشيفز الثالث في خمس سنوات.

وذكر قائد كتيبة الإطفاء مايكل هوبكنز أن ما بين ثمانية وعشرة ضحايا تلقوا العلاج، دون تقديم مزيد من التفاصيل على الفور. وأكدت شرطة مدينة كانساس سيتي اعتقال شخصين على صلة بالحدث، موضحة أن أحد المشتبه بهما كان يرتدي بنطالًا أحمر للركض.

وشهدت منطقة إطلاق النار، التي تم تأمينها بقوات كبيرة من الشرطة ومحاطة بشرائط صفراء نموذجية لمسرح الجريمة، إجلاء العديد من الأشخاص.

وتوقف العرض، الذي يمثل لحظة فرح واحتفال لمدينة كانساس سيتي ومشجعي كرة القدم الأمريكية، فجأة، مما أفسح المجال لمشاهد الفوضى والتوتر، وتحركت السلطات المحلية سريعا لتأمين مكان الحادث والاعتناء بالضحايا، فيما دعت السكان إلى إخلاء المنطقة بهدوء.