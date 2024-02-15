الرئيس بايدن يمدّد تأشيرات الفلسطينيين في الولايات المتحدة لمدة عام ونصف

وافق الرئيس جو بايدن على تمديد تأشيرات الإقامة لنحو 6 آلاف فلسطيني متواجدين في البلاد، لتوفير "ملاذ آمن مؤقت" لهم على وقع الحرب في غزة. وأعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن الخطوة التي تأتي "عقب "الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تدهورت بشكل كبير بعد الهجوم المروع الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري الإسرائيلي".

وجاء في إعلان البيت الأبيض: "نظرا للصراع المستمر والاحتياجات الإنسانية على الأرض، منح الرئيس تمديدا للإقامة لمدة 18 شهرا للفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة، مع استثناءات معينة لأولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم أو الذين تعتبرهم تهديدا للأمن العام".

يشهد قطاع غزة حربا ضارية دخلت شهرها الخامس بعد هجوم مفاجئ لحماس على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة مخلفة نتائج كارثية بموت 1200 إسرائيلي وآلاف الجرحى إضافة إلى اختطاف رهائن إسرائيليين من جنسيات مختلفة.

وتعتبر القيادة في إسرائيل تقويض حكم حماس في القطاع وتحرير الرهائن هما الهدفان الأساسيان للحرب وتلوّح بمطاردة حماس حتى معقلها الأخير في رفح التي يفصلها عن سيناء محور فيلادلفي وهو محط جدل إذ تطالب إسرائيل بضرورة السيطرة عليه وسط تقارير بأن حماس حفرت الأنفاق عبره إلى مصر وتستغله لتهريب البضائع والأسلحة.