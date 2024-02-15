"قضية أمنية تهز أمريكا": روسيا تريد وضع أسلحة نووية في الفضاء!

ادعى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، مايك تيرنر، أمس (الأربعاء)، أن لديه معلومات عن "تهديد خطير للأمن القومي". وأرسل تيرنر رسالة إلى جميع أعضاء الكونجرس يدعو فيها الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بالتهديد حتى يتمكن "الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا التهديد بشكل علني".

وأضافت شبكة ABC أن مصادر أمريكية ادعت أن التهديد الذي يدور الحديث عنه يتضمن رغبة روسية في وضع أسلحة نووية في الفضاء. ومع ذلك، يرفض الكرملين التعليق على الادعاءات القائلة بأن روسيا تخطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء، واصفا إياها بأنها "حيلة جديدة للبيت الأبيض".

هذا وسيقدم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم إحاطة سرية مخطط لها مسبقًا لأعضاء الكونجرس بشأن مخاوف الولايات المتحدة من محاولة روسيا وضع أسلحة نووية في الفضاء. وقالت مصادر لشبكة فوكس التلفزيونية الأمريكية، إن المعلومات التي يطلب تيرنر من إدارة بايدن رفع السرية عنها، تتعلق بالقدرات الفضائية الروسية التي لديها القدرة على تشكيل تهديد خطير للغاية - الا أنه بطبيعته ليس تهديدا فوريًا. وذكرت شبكة "إن بي سي" أن بايدن تابع التهديد، وأن البيت الأبيض في حيرة من النهج الذي اتبعه تيرنر، ويعتقد أن هناك طرقا لـ”وقف” التهديد دون التسبب في ضغوط جماهيرية.

من جانبهم صرح كل رئيس لجنة الاستخبارات ونايبة ماركو روبيو إن :"المواد الاستخباراتية التي يدور الحديث عنها وصلت اللجنة، وإنها تابعت بجدية القضية من البداية. نحن نواصل أخذ الأمور بجدية، ونناقش الرد المناسب من الإدارة. يجب علينا أن نكون حذرين من حجب المصادر والأساليب التي قد تكون مهمة للحفاظ على مجموعة متنوعة من الخيارات للعمل الأمريكي".