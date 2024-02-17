قاض يدين ترامب ويأمره بدفع غرامة بقيمة حوالي 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال

أمر قاضٍ في ولاية نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة، بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنحو 355 مليون دولار بتهمة الاحتيال المدني، ومنعه من تولي الإدارة بأي شركة في الولاية لمدة 3 سنوات، فيما سارع الملياردير الجمهوري لوصف المحاكمة بأنها "صوريّة" مؤكّدا عزمه على التقدّم بطعن.

وندّدت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكّلها، وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أنّ "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدّة، ترمي إلى (القضاء على دونالد ترامب)".

من جانبه، ندّد ترامب بمحاكمة "صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أنّ "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدّعية العامّة بأنها "فاسدة بالكامل".

وشدّد ترامب في تصريح لصحافيين في دارته في مارالاغو في فلوريدا على أنّه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال للقضاء ضدّ خصم سياسي متقدّم بشكل كبير في الاستطلاعات".

في المقابل، رحّبت المدّعية العامّة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".

وكانت المدعية العامة التي قدّمت الدعوى المدنيّة في حقّ ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.