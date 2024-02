شخص يحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن

وقع حدث غير عادي أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن ،حيث قام شخص مجهول بإحراق نفسه أمام مبنى السفارة. في حين أفادت سلطات الإطفاء والإنقاذ المحلية بأن حالته توصف بالحرجة، وأصيب بجروح تهدد حياته.

