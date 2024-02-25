شخص يحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن

وقع حدث غير عادي أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن ،حيث قام شخص مجهول بإحراق نفسه أمام مبنى السفارة. في حين أفادت سلطات الإطفاء والإنقاذ المحلية بأن حالته توصف بالحرجة، وأصيب بجروح تهدد حياته.

https://twitter.com/i/web/status/1761835053498376677 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ووفقا لبيان سلطة الإطفاء، وقع الحادث في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي وقالوا :"وصلنا الى موقع الحدث ووجدنا شخصا مع حروق عند مدخل السفارة". ونقل الرجل الى المستشفى وهو بحالة حرجة.

ووفقا لتقارير أمريكية، الشخص الذي لا زالت هويته مجهولة قدم نفسه في فيديو نقله من موقع الحدث كجندي في الخدمة الفعلية بسلاح الجو الأمريكي معلنا أنه "لا يمكنه أن يكون شريكا أكثر في الإبادة الجماعية" وقال الرجل: "سوف أشارك في عمل احتجاجي متطرف، ولكن بالمقارنة مع ما يعيشه الناس في فلسطين على أيدي المحتلين، فهو ليس متطرفا على الإطلاق". وتابع "هذا ما قررت طبقتنا الحاكمة أن يكون طبيعيا"،وقال هذا قبل أن يشعل النار في نفسه وهو يهتف "فلسطين حرة" أمام الشرطة التي فشلت في اعتقاله.

في حين أفاد بيان السفارة :"اليوم في ساعات الظهيرة أحرق شخص نفسه خارج مبنى سفارة إسرائيل في واشنطن ونقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى. الشخص مجهول لطاقم السفارة" مشددين على أن طاقم السفارة بخير.