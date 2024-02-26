تقرير: الإدارة الأمريكية تدرس فرض عقوبات على ايتمار بن غفير

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" إن الإدارة الأمريكية تدرس فرض جولة جديدة من العقوبات على مستوطنين، وذلك بعد عقوبات فرضت الشهر الماضي على عدد من المستوطنين.

وأفاد التقرير أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إمكانية فرض عقوبات أيضا على وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ، أو بحق مسؤولين في حزبه "عوتسماه يهوديت". وأفيد أن الأمر يأتي في إطار الرغبة الأمريكية "للتصعيد" في رسالة إلى إسرائيل.

وليس من الواضح الأسماء التي تشملها القائمة وموعد نشرها، لكن الفكرة الأمريكية هي تكثيف الرسائل إلى إسرائيل بعد القائمة الأولى التي ضمت أربعة مستوطنين فرضت عليهم عقوبات.

ويشار إلى أن القائمة الأولى شملت عقوبات على أربعة مستوطنين كانوا متورطين بجرائم تشمل إحراق ممتلكات أدت الى وفاة فلسطيني، تهديدات لسكان فلسطينيين من البدو حتى يتركوا منازلهم، واعتداءات على مزارعين فلسطينيين ونشطاء سلام إسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض حين أعلن عن العقوبات إن الرئيس بايدن لديه مخاوف من العنف في الضفة الغربية والذي يشكل تهديدا على الاستقرار ويخرب احتمال تشكيل دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام الى جانب إسرائيل، وذكر المسؤول أن الرئيس بايدن طرح الموضوع أكثر من مرة أمام رئيس الحكومة نتنياهو.