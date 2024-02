من هو آرون بوشنيل الجندي الأمريكي بسلاح الجو الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن؟

أضرم أحد عناصر القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن، يوم الأحد، وفقًا للقوات الجوية والسلطات المحلية. وتوفي بوشنيل لاحقا جراء جروحه البالغة وفقا لما نقلته مصادر أمريكية.

وسجل الرجل، الذي يُدعى آرون بوشنيل، وهو يقول: "لن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية بعد الآن" قبل أن يشعل النار في نفسه. ووقع الحادث حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الأمريكي.

يشير حساب بوشنيل في لينكدن إلى أنه يعمل في القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2020، كفني أنظمة عملاء في إدارة تكنلوجيا المعلومات وكمهندس DevOps . وكان بوشنيل وفقا لموقع "ايكونوميك تايمز" يسعى للحصول على بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات في جامعة نيو هامبشاير. وكان يبحث أيضًا عن برامج SkillBridge لنقل مهاراته إلى المجال الوظيفي لهندسة البرمجيات. وكان بوشنيل، الذي كان يرتدي الزي العسكري وقت وقوع الحادث، يقيم في سان أنطونيو بولاية تكساس.

قبل خططه لإضرام النار في نفسه، ورد أن بوشنل أرسل رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها: "اليوم، أخطط للمشاركة في عمل احتجاجي متطرف ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني". وبحسب ما ورد قام أيضًا ببث حرق نفسه بصورة مباشرة على منصة Twitch، والتي قامت بإزالة الفيديو بسبب انتهاكه للإرشادات.

وكرر بوشنيل وهو يسير نحو السفارة "لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية. أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي متطرف”.

تم إطفاء الرجل بسرعة من قبل ضباط الخدمة السرية ثم تم نقله بواسطة سيارا الإسعاف الى مستشفى محلي في حالة حرجة، وتم الإبلاغ عن وفاته لاحقًا. وأكدت السفارة الإسرائيلية أنه لم يصب أي من موظفي السفارة في الحادث. وتحقق السلطات الأمريكية في الحادث.

