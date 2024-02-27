تقرير: بايدن يأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار حتى يوم الإثنين المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية أثناء مغادرته استوديوهات شبكة إن بي سي في نيويورك إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول يوم الاثنين المقبل. واعتمد بايدن في تقييمه على مستشاره للأمن القومي حيث قال "مستشاري للأمن القومي أخبرني أننا قريبون. نحن قريبون، لكن الأمر لم ينته بعد".

ويأتي تفاؤل بايدن بصورة مفاجئة عقب تصريح أقل تفاؤلا لشخصيات سياسية إسرائيلية، الليلة الماضية، عن المحادثات الجارية في الدوحة بأنه "لا يوجد تقدم في الوقت الحالي. هناك فجوات كبيرة للغاية بين الطرفين، و "نحن نحاول تجاوزها. نواصل العمل للوصول إلى نتيجة".

ووفقا للنشر في وسائل إعلام إسرائيلية فقد نشرت قناة الجزيرة بنود مسودة الاتفاق التي وافقت عليها إسرائيل في قمة باريس وهي العودة التدريجية لسكان غزة المهجرين إلى شمال القطاع، وزيادة إدخال المساعدات والحصص إلى القطاع، وكذلك إدخال المعدات الثقيلة . كما أفادت التقارير أن إسرائيل عرضت إخراج قواتها من المناطق المكتظة بالسكان ووقف الطيران الجوي لمدة 8 ساعات يوميا.

وجاء أيضا أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 سجين أمني فلسطيني بعضهم من أصحاب المحكوميات العالية مقابل إطلاق سراح 40 مختطفا إسرائيليا من النساء والشيوخ.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أمر ممكن، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيتم التوصل إليه قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 11 مارس/آذار. وقال ميلر: "لا أستطيع أن أعطي تقديرا زمنيا لأن الأمر يعتمد على حماس، ونحن نعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن، ونأمل أن توافق حماس". ونفى المتحدث أن تكون الولايات المتحدة قد اطلعت على خطط عسكرية لعملية برية في رفح، فيما عدا التقارير المختلفة في وسائل الإعلام.

وأضاف ميلر: "كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو تقديم رؤيتنا للسلام والأمن في الشرق الأوسط، وإخبار شعب وحكومة إسرائيل بوضوح أن هناك طريقا إلى الأمن المستدام، وإلى علاقات أفضل بين إسرائيل وجيرانها. إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك، فنحن على استعداد للعمل معهم على تحقيق هذه الرؤية".

YOUSEF ALLAN / JORDANIAN ROYAL PALACE / AFP

وفي السياق، تحدث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول "أهمية ضمان عدم انتشار الصراع، وخاصة قبل شهر رمضان، والجهود المشتركة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأضاف: "نحن ممتنون لقيادة الأردن في المنطقة".