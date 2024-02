الرئيس الأمريكي بايدن وسلفه ترامب يفوزان في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان

فاز الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، الديمقراطي والجمهوري، في ولاية ميشيغان، أمس الثلاثاء، ما يعزز فرص لقائهما مجددا في الانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتفوق بايدن على منافسه، عضو ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، خصمه الوحيد المتبقي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فيما اكتسح ترامب، حتى الآن الولايات الخمس الأولى في تقويم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويأتي فوزه في ميشيغان على منافسته الرئيسية في الانتخابات التمهيدية، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بعد أن هزمها الرئيس السابق بفارق 20 نقطة مئوية في ولايتها كارولينا الجنوبية، السبت.

