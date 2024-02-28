الرئيس الأمريكي بايدن وسلفه ترامب يفوزان في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان

فاز الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما، الديمقراطي والجمهوري، في ولاية ميشيغان، أمس الثلاثاء، ما يعزز فرص لقائهما مجددا في الانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتفوق بايدن على منافسه، عضو ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، خصمه الوحيد المتبقي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فيما اكتسح ترامب، حتى الآن الولايات الخمس الأولى في تقويم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويأتي فوزه في ميشيغان على منافسته الرئيسية في الانتخابات التمهيدية، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، بعد أن هزمها الرئيس السابق بفارق 20 نقطة مئوية في ولايتها كارولينا الجنوبية، السبت.

https://twitter.com/i/web/status/1762659336227000331 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتتطلع حملة ترامب إلى جمع 1215 مندوبا اللازمة لتأمين ترشيح الحزب الجمهوري في وقت ما في منتصف مارس/آذار.

وتوجه الناخبون في ولاية ميشيغان إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تمهيدية كانت بمثابة استعراض لترامب، لكنها شهدت تعبيرا عن الغضب من موقف بايدن من الحرب في غزة.