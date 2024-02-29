المحكمة العليا توافق على سماع ترامب في قضية الحصانة الرئاسية

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، على سماع قضية ادعاء الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، وفق النشر في سكاي نيوز.

وحددت المحكمة العليا 22 نيسان موعدا لسماع مرافعات ترامب مشيرة إلى بقاء محاكمته بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 معلقة في الوقت الحالي. وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 آذار/ مارس، لكن تم تجميد الإجراءات تماشيا مع مطالبته بالحصانة الرئاسية.

وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى". ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الولاية الحالية للمحكمة في حزيران/ يونيو.

ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا قائلا: "بدون الحصانة الرئاسية، لن يتمكن الرئيس من العمل بشكل صحيح أو اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة الولايات المتحدة الأميركية".

يخوض ترامب انتخابات الرئاسة مجددا بمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن وسط شعبية ملحوظة وحاول محاموه مرارا إرجاء محاكمته إلى ما بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده بحال فاز بالرئاسة مجددا.

فاز الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب في الانتخابات التمهيدية لحزبيهما في ولاية ميشيغان، الثلاثاء، ما يعزز فرص لقائهما مجددا في الانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.