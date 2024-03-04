نيكي هيلي تحقق أول فوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وتوقف سلسلة انتصارات ترامب

تمكنت نيكي هيلي، الأحد، من تحقيق فوزا معنويا بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الجمهوري في العاصمة واشنطن، وهو أول فوز لها في عملية ترشيح الحزب الجمهوري، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" فإن هيلي حصلت على 1274 صوتًا مقابل 676 صوتًا للرئيس السابق دونالد ترامب، مع تقارير جميع الدوائر الانتخابية في العاصمة، فيما قدرت شبكة "سي إن إن "التلفزيونية الأميركية التي كانت من بين وسائل الإعلام التي أعلنت فوز هايلي، أن عددهم 22 ألفا فقط.

وكانت قد حصلت هايلي سفيرة الولايات المتحدة السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب (2017-2021) على 63 بالمئة من الأصوات خلال الانتخابات التمهيدية هذه التي جرت في مكان واحد وهو فندق في وسط العاصمة بحسب موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين في الحزب الجمهوري في العاصمة.

ويكسر فوز السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة سلسلة من أكثر من 6 انتصارات لترامب منذ منافسات الحزب الجمهوري على الترشيح.

وأكدت الصحيفة: أن "هذا الانتصار تحتاجه هيلي بشدة لتظهر أنها قادرة على التفوق على ترامب في مكان ما، لكن لا يزال أمامها طريق طويل"، وتعهدت هيلي بالبقاء في السباق على الأقل حتى يوم "الثلاثاء الكبير" هذا الأسبوع، حيث ستصوت أكثر من 12 ولاية.