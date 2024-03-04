ما معنى "الثلاثاء الكبير"، وهل يُحدد مصير الانتخابات الرئاسية لأميركا؟

مؤخرا يروج مصطلح "الثلاثاء الكبير" بشكل كبير.. فماذا يعني؟، يشهد غدا 5 مارس/آذار 2024، معركة حاسمة في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، حيث تُعقد الانتخابات في 14 ولاية و ساموا الأمريكية للحزب الديمقراطي و 15 ولاية و بورتوريكو للحزب الجمهوري.

ويُعدّ هذا اليوم مؤشرًا هامًا على مسار الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن أن تُحدد نتائجه من هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب.

ويتفق معظم الخبراء على أن "الثلاثاء الكبير"، كما نعرفه اليوم، بدأ عام 1988 عندما قررت مجموعة من الديمقراطيين في ولايات جنوب الولايات المتحدة وضع هذا الاسم على العملية التمهيدية الرئاسية بعد فوز الرئيس الجمهوري رونالد ريغان قبل أربع سنوات على المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض.

يُشير التاريخ إلى أن نتائج الثلاثاء الكبير تُؤثّر بشكل كبير على مسار الانتخابات، لكنّها ليست حاسمة بشكل مطلق، ففي عام 2016، فاز دونالد ترامب بالعديد من الولايات في الثلاثاء الكبير، لكنه لم يفز بترشيح الحزب الجمهوري حتى وقت لاحق.

ويُمكن أن تُؤثّر عوامل أخرى على نتائج الانتخابات، مثل الأحداث الجارية والمناظرات الرئاسية.

ويحمل "الثلاثاء الكبير" أهمية كبرى لأنه يمثل اختيار أكثر من ثلث المندوبين الذين سيتم تعيينهم للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيعقد في يوليو المقبل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.

الحزب الجمهوري

يحمل "الثلاثاء الكبير" أهمية كبرى لأنه يمثل اختيار أكثر من ثلث المندوبين الذين سيتم تعيينهم للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيعقد في يوليو/تمّوز المقبل في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.

في منافسات الحزب الجمهوري، يتنافس 874 مندوباً من أصل 2429، بما في ذلك مندوبو كاليفورنيا وتكساس، وهما الولايتان الأكثر اكتظاظاً بالسكان.

يتطلب الأمر ما لا يقل عن 1215 مندوباً لتأمين الترشيح في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر عقده في يوليو/تمّوز.

توزيع عدد المندوبين الجمهوريين في "الثلاثاء الكبير" عبر الولايات المختلفة هو كما يلي: ألاباما (50)، وألاسكا (29)، وساموا (9)، وأركنساس (40)، وكاليفورنيا (169)، وكولورادو (37)، ومين (20)، وماساتشوستس (40)، ومينيسوتا (39)، ونورث كارولاينا (74)، وأوكلاهوما (43)، وتينيسي (58)، وتكساس (161)، ويوتا (40)، وفيرمونت (17)، وفرجينيا (48).

تبدأ النتائج في التدفق بمجرد إغلاق الصناديق في الولايات والإقليم، وعادة ما يبدأ فرز الأصوات بحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لكل ولاية.

الحزب الديمقراطي

يتم تحديد ما يقرب من ثلث المندوبين الديمقراطيين في 5 مارس/آذار من خلال منافسات الترشيح في 14 ولاية من أصل 15، إلى جانب إقليم ساموا الأميركي، وفي ألاسكا، سيدلي الديمقراطيون بأصواتهم في 6 أبريل.

ترشيح الحزب الديمقراطي أمرٌ مفروغٌ منه بالنسبة للرئيس جو بايدن الذي لا يواجه منافسين.

يُتوقع أن يتجمع أنصار الحزب الديمقراطي خلف الرئيس بايدن في المؤتمر الوطني للحزب في أغسطس المقبل في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.

يحتاج بايدن إلى 1439 مندوباً من إجمالي 3979 مندوباً.