المحكمة العليا الأميركية تؤكد حق ترامب في الترشح للانتخابات الرئاسية الوشيكة

أكدت المحكمة العليا الأميركية بالاجماع في تقرير لها، حق دونالد ترامب(77 عاما) في الترشح للانتخابات الرئاسية الوشيكة،

وقالت "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائمًا. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة". ورحب ترمب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزًا كبيرًا للولايات المتحدة".

وجاء قرار المحكمة العليا الأميركية بالإجماع بإلغاء حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترمب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية على خلفية تورطه المفترض في الهجوم على الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من عام 2021.

ويعتبر ترامب المرشح الأوفر حظاً بأشواط رغم متاعبه القضائية الكثيرة.

وباستثناء الانتخابات التمهيدية الأحد في العاصمة الفيدرالية في واشنطن التي فازت بها هايلي، ظفر الرئيس السابق بكل الانتخابات التمهيدية التي نظمها حزبه الجمهوري منذ يناير مطيحاً بالجزء الأكبر من منافسيه.

وعول دونالد ترامب على عرض قوة الثلاثاء خلال محطة انتخابية رئيسية تسمى "الثلاثاء الكبير" لإقصاء منافسته الجمهورية الأخيرة نيكي هايلي نهائياً وتكريس جهوده لمواجهة جو بايدن مجدداً، حيث يشكل "الثلاثاء الكبير" محطة رئيسية في السياسة الأميركية مع تنظيم انتخابات تمهيدية في 15 ولاية في وقت واحد.

من ماين إلى كاليفورنيا مروراً بتكساس وفيرجينيا فضلاً عن آلاسكا وأركنسو، يدعى ملايين الأميركيين إلى الاقتراع لاختيار مرشحهم الديمقراطي أو الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر.

إلا أن هذا اليوم الانتخابي الكبير الذي غالباً ما يحظى باهتمام إعلامي واسع جداً يرتدي طابعاً مختلفاً نوعاً ما هذه السنة، لأن النتائج شبه محسومة. ففي المعسكر الجمهوري لا يزال مرشحان فقط يخوضان غمار الانتخابات التمهيدية.