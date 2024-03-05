الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤول سابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وزوجته

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجنرال احتياط طال ديليان، والمسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وعلى زوجته سارة حمو وشركة "انتلكسا" التي يمتلكانها- ووفقا للنشر في موقع "والا" فرضت العقوبات على خلفية بيعهم على خلفية بيع برنامج إلكتروني هجومي يسمى "بريدتور" تم استخدامه ضد مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية.

وفرضت العقوبات الأمريكية على ديليان وزوجته- والتي هي شريكته بشركة "انتلكسا"، وعلى خمسة كيانات تجارية مرتبطة مع شبكة الشركات للاثنين والمسجلة في اليونان، ايرلندا، شمال مقدونيا وهنغاريا.

وقالت وزارة الخزنة الأمريكية في بيان لها :"تم فرض العقوبات بسبب تورطهم في تطوير وتشغيل وتوزيع برامج التجسس التجارية التي تم استخدامها ضد أهداف أمريكية، بما يشمل المسؤولين الحكوميين والصحفيين وخبراء السياسة. ويشكل توزيع برامج التجسس التجارية تهديدًا أمنيًا متزايدًا للولايات المتحدة من جانب جهات أجنبية استخدموها بغرض انتهاك حقوق الإنسان، اضطهاد وملاحقة معارضي النظام".

وفي بيان وزارة الخزنة الأمريكية ذكر أن برنامج "بيردتور" الذي طورته الشركة وقام ببيعه يمتلك قدرة لاختراق أجهزة إلكترونية دون أن يتمكن أصحاب الجهاز من ملاحظة ذلك واستخراج المعلومات واستخدام الجهاز أداة للتجسس والمراقبة. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركة ديليان باعت البرنامج لأنظمة دكتاتورية في جميع أنحاء العالم استخدمته أيضًا ضد أهداف أمريكية.

ونتيجة للعقوبات الجديدة ستجمد حكومة الولايات المتحدة كافة الأموال والممتلكات اتي يمتلكها ديليان وحمو في الولايات المتحدة. وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت أن بنوكا أو مؤسسات مالية أخرى ستقوم بالقيام بأعمال تجارية مع الاثنين أو الشركات التي يمتلكونها ستعرض نفسها لعقوبات أمريكية أيضا.