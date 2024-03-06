تشيلي تستبعد مشاركة إسرائيل في معرض جوي عسكري

أعلنت حكومة تشيلي الثلاثاء قرارها باستبعاد إسرائيل من المعرض الجوي العسكري FIDAE 2024، والذي سينطلق في التاسع من نيسان/ابريل المقبل ، جاء هذا وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع في سانياغو,

في المقابل افيد في تشيلي أنه من الممكن أن تقوم إسرائيل بإعادة ملحقها العسكري. وكان من المفترض أن يشارك في المعرض السنوي قسم التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية، شركة البيت، الصناعات الجوية ورفائيل.

ويعتبر المعرض في تشيلي الأهم في أمريكا اللاتينية وشاركت به في الماضي كبرى الصناعات الأمنية الإسرائيلية.

ويتبع الرئيس الشاب في تشيلي جابرئيل بوريك (38 عاما) والذي انتخب قبل عامين، سياسة واضحة مناهضة لإسرائيل والتي يتبعها حتى قبل الحرب.

ويشارك في المعرض في تشيلي 420 من الشركات والكيانات المختلفة من 47 دولة. في الوقت الذي لن تقوم إسرائيل في المعرض، ستتاح الفرصة لبروز حضور الشركات التركية مثل شركة "بايكار" التي تنتج المسيرات من طراز CTO، الى جانبها ستكون كبرى الشركات في العالم مثل ايرباص و BAEوبوينغ.