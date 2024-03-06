نيكي هيلي تنسحب من سباق الترشيح للحزب الجمهوري الأميركي وتعلن دونالد ترامب مرشحا للانتخابات الرئاسة

أعلنت نيكي هيلي انسحابها من سباق الترشيح للحزب الجمهوري الأميركي ، وقالت إن دونالد ترامب سيكون المرشح للانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن "الأمر يعود لدونالد ترامب كي يكسب أصوات حزبنا"

وكانت محطات التلفزيون الأميركية، ذكرت أن "ترامب فاز في ولايات ألاباما وألاسكا وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا ويوتا.

لكن هيلي حرمته من تحقيق فوز شامل بعدما فازت في ولاية فيرمونت بفارق بسيط. غير أنّ ذلك لم يمنع الرئيس الجمهوري السابق من الإعلان أمام مناصريه أنّها "كانت ليلة رائعة ويوماً رائعاً".

وفشلت هيلي التي كانت سفيرة بلادها في الأمم المتحدة في عهد ترامب في أن تشكل عائقا رئيسيا على طريق ترامب للحصول على الترشيح منذ حلت ثالثة في الانتخابات التمهيدية الأولى في أيوا في كانون الثاني/يناير الوشيك.