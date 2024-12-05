زلزال بقوة 7 درجات يضرب منطقة كاليفورنيا

وقع زلزال بقوة 7 درجات مساء اليوم (الخميس) على ساحل بتروليا في كاليفورنيا. وشعر السكان بالزلزال على طول الساحل الذي يبلغ طوله نحو 63 كيلومترا، مما أدى إلى تفعيل التحذير من حدوث تسونامي. وشعر السكان بالهزات في مناطق بعيدة مثل منطقة سان فرانسيسكو، حيث شعر السكان هناك "بحركة متدحرجة" لعدة ثوان. وأعقب ذلك هزات ارتدادية أصغر. وقال مكتب حاكم الولاية جافين نيوسوم، إنه يجتمع الآن مع مسؤولي الطوارئ في الولاية.

وتشتهر ولاية كاليفورنيا بالزلازل المتكررة التي تضربها بسبب صدع سان أندرياس، ووفقا للدراسات في البلاد، فإن هناك نحو 37 ألف زلزال سنويا، لكن معظمها لا يتم الشعور بها على الإطلاق. وتم تسجيل آخر زلزال قوي شعرت به البلاد في عام 2019، وبلغت قوته 7.1 درجة. اعتبارًا من عام 2021، كان هذا أقوى زلزال في المنطقة في القرن الحادي والعشرين.