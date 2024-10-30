بيزوس يدفع الثمن غالياً: 250 ألفاً ألغوا اشتراكهم في صحيفة ’واشنطن بوست’

جيف بيزوس يدفع الثمن غاليا: عقب قرار الملياردير وصاحب صحيفة "واشنطن بوست" بعدم إعلان ودعم أي مرشح لرئاسة الولايات المتحدة هذا العام، ما لا يقل عن 250 ألف مشترك، أي 10% من إجمالي عدد المشتركين، ألغيت عضويتهم في الصحيفة.

وكما ذكرنا، فإن قرار بيزوس أدى إلى استقالة ثلاثة من أعضاء هيئة التحرير بسبب قرار عدم دعم نائب الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشكل صريح. وانتقدت شخصيات رفيعة المستوى في الصحيفة القرار علناً، وأثاروا تساؤلات حول السبب والتوقيت - قبل أيام فقط من الانتخابات.

ومن بين المنتقدين المحرر السابق مارتي بارون، الذي وصف القرار بـ "المتغطرس" و"الجبان"، وزعم أنه محاولة من بيزوس لاسترضاء المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض. الصحفيون الآخرون الذين انتقدوا هذه الخطوة هم كارل بيرنشتاين وبوب وودوارد، الذين كشفوا قضية ووترغيت، إلى جانب وثيقة موقعة من قبل ما يقرب من 24 كاتب مقال في الصحيفة.

وقال بيزوس ردا على ذلك إن "دعم مرشح ما في الانتخابات الرئاسية لا يؤثر على النتائج. فالناخبون الذين لم يحسموا أمرهم في مختلف البلدان لن يتخذوا قرارا نهائيا بناء على التعبير عن دعم صحيفة أو أخرى. التعبير عن دعم صحيفة معينة لمرشح يخلق تصورا بالتحيز وعدم الاستقلالية، وقرار إنهاء الوضع هو قرار مبدئي وصحيح".