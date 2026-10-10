هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم (السبت) قرار منح جائزة نوبل للسلام للمحامية نافاني بيلاي، التي ترأست اللجنة في الأمم المتحدة التي قررت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. وكتب الرئيس: "أنا لا أعرف شيئًا عن هذه المرأة، ولا أحد آخر يعرف عنها أيضًا! في الواقع، حسب علمي، لم يسمع أحد بها من قبل، باستثناء حقيقة أنها، بشكل واضح جدًا، تكره إسرائيل".

في منشور نشره على شبكة Social Truth، كتب ترامب: "هذه هي المرأة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام بدلاً من الولايات المتحدة العظيمة الأمريكية، التي كان ممثلها، أنا، قد أنهى ثماني حروب، والعديد من الأمور الأخرى."

"أنا لا أعرف ماذا فعلت هذه المرأة. أنا أنهيت 8 حروب، عندما تُرسل رسائل من كل رئيس وكل رئيس حكومة من الدول التي ساعدتها إلى لجنة نوبل النرويجية، وأنا على وشك أن أُسوي، أو أنتصر، في حربين إضافيتين: إيران وروسيا-أوكرانيا. كلتاهما تحدثان بسرعة مذهلة، لكن دعوهما - نحن نتحدث عن 8 حروب أنهيتها بالفعل، كل واحدة منهن بمفردها، وخاصة باكستان والهند، كانت كافية جدا لكي أفوز بجائزة نوبل."

في الواقع، كتب ترامب: "كان يجب أن أفوز بثماني جوائز نوبل للسلام، وليس بواحدة فقط. الحروب الثمانية هي: كمبوديا وتايلاند، كوسوفو وصربيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، باكستان والهند، إسرائيل وإيران، مصر وإثيوبيا، أرمينيا وأذربيجان، وإسرائيل وحماس".

واصل الرئيس الأمريكي قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، منعت إيران من الحصول على سلاح نووي وتفجير الشرق الأوسط بأكمله. كورينا ماتشادو، إنسانة رائعة حقًا، صرحت لوسائل الإعلام عندما أعطتني جائزة نوبل التي حصلت عليها في العام الماضي: 'دونالد ترامب أنهى العديد من الحروب، ويستحق جائزة نوبل للسلام أكثر من أي شخص حصل عليها من قبل.' استنادًا إلى سجل السلام الخاص بي، وهو سجل لم يحققه أحد غيري على الإطلاق، أنا أوافق! أعدت جميع المختطفين في إسرائيل، بمن فيهم الثمانية والعشرون الأخيرون، سواء الأحياء أو الأموات، وعملت مع حماس لتحقيق ذلك. لم يصدق أحد أن هذا ممكن! أطحت بالدكتاتور الشرير في العالم، نيكولاس مادورو، من فنزويلا، وأنا في صدد تحويل فنزويلا إلى ديمقراطية مزدهرة. وبالمثل، مع إيران، منعتهم من تدمير إسرائيل، والشرق الأوسط وأوروبا."

أُعلن مساء أمس من قبل لجنة نوبل النرويجية في أوسلو أن نفانتام "نافي" بيلاي ستحصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 بفضل "جهودها لتعزيز السلام والقانون الدولي". بيلاي، وهي قانونية من جنوب أفريقيا، كانت كما ذُكر قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي وترأست اللجنة التي قررت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.

في إطار عملها في الأمم المتحدة، أعدت بيلاي تقرير المنظمة الذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وفي مبررات اللجنة كُتب أن بيلاي حصلت على الجائزة تقديراً "لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي".

"التزام بيلاي بالمبادئ القانونية العالمية وبوصلتها الأخلاقية ثابتان طوال مسيرتها المهنية الطويلة"، كتبت اللجنة، "في عملها المبكر دافعت عن نيلسون مانديلا وآخرين وقفوا ضد نظام الفصل العنصري - واليوم هي قاضية في بعض القضايا الرئيسية في القانون الدولي المعاصر".