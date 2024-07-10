جورج كلوني، أحد أنصار الرئيس، في مقال بصحيفة التايمز: "على بايدن أن يتنحى لإنقاذ أمريكا"

صدمة سياسية أخرى في الولايات المتحدة: الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، أحد كبار المؤيدين للرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعوه اليوم (الأربعاء) إلى الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي.

وكتب كلوني، وهو أحد مؤيدي بايدن المتحمسين والذي استضاف حدث التبرع الكبير الخاص به، في مقالة رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن يجب أن يتنحى وبالتالي ينقذ البلاد. "أنا أحب بايدن. كعضو في مجلس الشيوخ. كنائب للرئيس وكرئيس. أعتبره صديقا، وأؤمن به. أؤمن بشخصيته. أؤمن بأخلاقه. في السنوات الأربع الماضية، فاز بالعديد من المعارك التي خاضها".

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أضاف كلوني أن "المعركة الوحيدة التي لا يستطيع الفوز بها هي الحرب ضد الزمن. لا أحد منا يستطيع ذلك. من المدمر أن أقول هذا، لكن جو بايدن الذي كنت معه قبل ثلاثة أسابيع في حفل جمع التبرعات لم يكن جو بايدن عام 2010". حتى أنه لم يكن هناك جو بايدن لعام 2020. لقد كان نفس الشخص الذي شهدناه جميعًا في المواجهة”.

وأضاف نجم هوليوود أيضًا: "هل كان متعبًا؟ نعم. بارد؟ ربما. لكن يتعين على قادة حزبنا التوقف عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه للتو. نحن جميعًا خائفون جدًا من احتمال ولاية ثانية لترامب ، ونختار تجاهل أي علامة تحذير".

كما أن رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، دعت أمس، بعد ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، بايدن إلى الانسحاب من السباق. وكما تذكرون، أعلن بايدن في رسالة إلى أعضاء الكونغرس أنه "ملتزم بشدة" بالبقاء في السباق الرئاسي، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاثنين.