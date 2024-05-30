كلوديا شينباوم صاحبة الفرص الأوفر للفوز في السباق الرئاسي في المكسيك: امرأة ويهودية

من المتوقع أن تصبح كلوديا شينباوم باردو السيدة الأولى وأول يهودية يتم انتخابها لمنصب رفيع في المكسيك مع انطلاق الانتخابات يوم الأحد المقبل 2 حزيران في بلد يتمتع فيه 99 مليون شخص بحق التصويت.

تخصصت شاينباوم، (61 عامًا)، بالفيزياء وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة. كسياسية، عملت على مدى السنوات الست الماضية كحاكمة لمدينة مكسيكو سيتي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. وترشحت للرئاسة عن حزب اليسار المركزي – مورينا"، الذي ترأسه، وفق النشر في هيئة البث الرسمية.

تعود أصول شينباوم إلى اليهودية وهي تتبع نهج حياة علماني. جاء أجدادها من طرف والدها إلى المكسيك من ليتوانيا في بداية القرن العشرين لأسباب اقتصادية وسياسية. كان جدها يهوديًا وشيوعيًا، وعائلة والدتها تنتمي ليهود بلغاريا الذين فروا إلى المكسيك هربًا من اضطهاد النازيين.

ولدت كلوديا نفسها في مكسيكو سيتي. على الرغم من أن والديها لم يقوما بتربيتها دينيًا، إلا أن الثقافة التي أحاطت بها كانت دائمًا يهودية. قالت ذات مرة: "أنا قريبة من الجالية اليهودية لأننا احتفلنا بجميع الأعياد اليهودية في منزل أجدادي". لكنها لا تعتبر نفسها جزءا من الجالية اليهودية التي يبلغ عدد أعضائها 50 ألف نسمة، وهو عدد صغير نسبيا بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة.

لم تفصح شينباوم عن حقيقة موقفها من الحرب في غزة، لكنها كتبت بعد 7 أكتوبر: "يجب أن ندين أي شكل من أشكال العنف وخاصة هذا النوع من مهاجمة المدنيين الأبرياء". ثم أضافت دعمها لحل الدولتين: "أوافق أيضًا على أنه من الضروري وقف العنف والاعتراف بالدولتين، من أجل إيجاد طريقة فورية لتهدئة هذه المنطقة من العالم".