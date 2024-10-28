"يجب ذبحهم": متحدثون في تجمع انتخابي لترامب في نيويورك يثيرون ضجة كبيرة

تسعة أيام تفصلنا عن الانتخابات: التجمع الانتخابي الذي نظمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الليلة الماضية (الأحد)، في ماديسون سكوير جاردن بمسقط رأسه في نيويورك، والذي تضمن مجموعة من التصريحات العنصرية والاستفزازية للمتحدثين، أثارت الكثير من الإدانات - بل وحتى مقارنات بأكبر تجمع انتخابي للنازيين في تاريخ الولايات المتحدة، والذي جرى على عام 1939، قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وهكذا، فإن المتحدثين الأقل شهرة، الذين اعتلوا المسرح قبل ترامب، تسببوا في الضجة الأكبر. قال المؤثر المحافظ والمستثمر جرانت كاردوني إن هاريس و"قوادينها سوف يدمرون بلادنا" ورفع إصبعه الأوسط إلى الكاميرا لإظهار الرسالة التي سيرسلها فوز ترامب إلى "النخب" "نحن بحاجة إلى ذبح هؤلاء الناس، نحن بحاجة لجلب 100 مليون صوت لدونالد ترامب".

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وردد ديفيد رام، الذي أعلن ترشحه لمنصب عمدة نيويورك على المسرح، كلام أحد الحضور الذي وصف هاريس بـ"الشيطان" وأضاف أنها "فوضوية". قال الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون مازحًا إن هاريس "سيكون أول نائب سابق في كاليفورنيا منخفض الذكاء من أصل ساموا ماليزي يتم انتخابه رئيسًا على الإطلاق".

قال الممثل الكوميدي توني هنشكليف إن اللاتينيين "يحبون إنجاب الأطفال" لأنهم "لا يخرجون. إنهم لا يفعلون ذلك. إنهم يدخلون، تمامًا كما فعلوا لبلدنا". ثم ركز على بورتوريكو ووصفها بأنها "جزيرة عائمة من القمامة وسط المحيط". بالإضافة إلى ذلك، قال نكتة حول كيف قام هو وصديقه الأسود "بنحت البطيخ" معًا.

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خلال ذلك، قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لشبكة CNN مساء الخميس وأجابت على سؤال: "هل تتفق مع جون كيلي وهاريس بأن ترامب يناسبه تعريف الفاشي؟". "أنا أتفق مع ذلك، وهؤلاء ليسوا مجرد مسؤولين كبار مثل جون كيلي، بل إنهم أشخاص تعلموا حقًا ما هي الفاشية وكيف تبدو القيادة الفاشية".

وأضافت أيضًا: "ترامب يعيد في الواقع إحياء التجمع في ماديسون سكوير غاردن عام 1939. لقد كتبت عن ذلك في كتابي. لقد شعر الرئيس فرانكلين روزفلت بالفزع من اصطفاف النازيين الجدد والفاشيين للتعبير عن دعمهم لنوع النظام الذي رأوه في ألمانيا، لا أعتقد أنه يمكنك تجاهل ذلك."