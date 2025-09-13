زوجة تشارلي كيرك الأرملة في أول خطاب : "لن ينسى أحد زوجي"

قد يعجبك أيضًا -

أريكا كيرك، أرملة المعلق اليميني البارز تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص يوم الأربعاء الماضي في جامعة يوتا، ألقت الليلة (السبت) أول تصريحاتها أمام الجمهور. وقالت في خطاب مؤثر: "ليس لديكم فكرة عن النار التي أشعلتم في هذه المرأة. صرخاتي ستُسمَع في جميع أنحاء العالم كصرخة معركة".

كيرك أكدت أنها تنوي مواصلة طريق زوجها السياسي من خلال المنظمة التي أسسها - Turning Point USA. "الحركة التي بناها تشارلي لن تموت. أرفض أن أسمح بحدوث ذلك، وسنقاتل جميعًا لضمان ألا يحدث ذلك. لن ينسى أحد اسم زوجي".

في حديثها شكرت كيرك قوات الإنقاذ، المحققين، والرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على دعمهم منذ محاولة الاغتيال. وقالت باكية"سيدي الرئيس، تشارلي أحبك، وكان يعلم أنك تحبه. دعمك له - والصداقة بينكما - كانت مذهلة".

تشارلي كيرك ترك وراءه زوجته وطفلين صغيرين - ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وابن عمره سنة واحدة. "عندما وصلت إلى المنزل، ركضت ابنتي نحوي وسألت: 'أين بابا؟' ماذا نقول لطفلة في الثالثة من عمرها؟" شاركت إيريكا.

كيرك، مؤسس المنظمة المحافظة للشباب Turning Point USA، قُتل رمياً بالرصاص خلال تجمع سياسي في جامعة يوتا، في ما وُصف بـ"اغتيال سياسي". تم نقله إلى مستشفى محلي وهناك أُعلن عن وفاته.

إيريكا كيرك، ملكة جمال أريزونا السابقة وطالبة دكتوراه في دراسات الكتاب المقدس، هي أيضاً مؤسسة علامة أزياء مسيحية وعدة جمعيات خيرية، ومعروفة كمرافقة دائمة لزوجها في الفعاليات السياسية والعامة.

كما بُثّ برنامج "تشالي كيرك" مع مقعد تشالي على الطاولة - وكان فارغًا. قال: "تشالي كان يريد أن نكون هنا. كان سينزعج لو لم نكن هنا. تركنا مقعده مفتوحًا وفارغًا، لأنه لا أحد يمكنه أن يملأه". شاهدوا.